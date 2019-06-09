الرئيسية تقارير مصرية وصول 16 مرحلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل الأحد، 09 يونيو 2019 03:14 ص مطار القاهرة - أرشيفية كتب محمود عبد الغنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبلت سلطات مطار القاهرة الدولي، 16 مصريا مرحلين من المملكة العربية السعودية، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل. وقال مصدر بالمطار، إن المرحلين وصلوا على متن رحلة الخطوط السعودية، وتم تشكيل فريق متخصص لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية. مطار القاهرة اخبار المطار مرحلين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة حبس راكب فى مطار القاهرة حاول تهريب 18 ألف قرص مخدر السبت، 08 يونيو 2019 03:50 م تأخر إقلاع 4 رحلات من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل السبت، 08 يونيو 2019 09:27 ص تأخر 3 رحلات عن مواعيد الإقلاع بمطار القاهرة السبت، 08 يونيو 2019 04:17 ص عودة 5800 معتمر على متن 21 رحلة بمطار القاهرة الجمعة، 07 يونيو 2019 11:01 م جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأجهزة الطبية الجمعة، 07 يونيو 2019 08:36 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع 1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة تعرف على مشروعات تطوير عشوائيات القاهرة × 14 معلومة مخزون القمح يكفى 4 أشهر.. واستمرار إنتاج الدقيق لتوفير الخبز المدعم المزيد من Trending Plus
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