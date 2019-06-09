وصول 16 مرحلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

استقبلت سلطات مطار القاهرة الدولي، 16 مصريا مرحلين من المملكة العربية السعودية، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل.

وقال مصدر بالمطار، إن المرحلين وصلوا على متن رحلة الخطوط السعودية، وتم تشكيل فريق متخصص لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.