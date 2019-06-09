وزير خارجية فنزويلا يعلن تعليق عمل سفارة بلاده فى كندا

وكالات الأنباء

كشف وزير الخارجية الفنزويلى، خورخى أرياسا، اليوم الأحد، بأن بلاده ستتوقف عن تقديم الخدمات القنصلية فى كندا، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقال أرياسا فى تدوينة على موقع "تويتر": إن "فنزويلا ستتوقف عن تقديم خدماتها القنصلية فى فانكوفر وتورونتو ومونتريال، وأن جميع المهام الدبلوماسية ستتركز بالسفارة الفنزويلية فى أوتاوا".

وأضاف وزير الخارجية: "نأمل أن تستعيد كندا قريبا سياداتها فى السياسة الخارجية".

هذا وفى وقت سابق، قررت كندا تعليق عمل سفاراتها فى فنزويلا، وفقًا لوزير الخارجية الكندى كريستى فريلاند تقوم الوزارة أيضا بتقييم وضع الدبلوماسيين الفنزويليين فى أوتاوا. وأضافت الوزارة أن كندا ستواصل فى الوقت نفسه، تقديم الخدمات القنصلية للكنديين فى فنزويلا من خلال سفارتها فى كولومبيا.

يذكر أن الأزمة فى فنزويلا تصاعدت منذ 23 ينايرالماضى، بعد إعلان جوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية فى البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التى جرت فى العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.