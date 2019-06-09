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وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يبحثان فى عمان آخر المستجدات الإقليمية

الأحد، 09 يونيو 2019 11:15 ص
وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يبحثان فى عمان آخر المستجدات الإقليمية وزيرا خارجية الأردن وألمانيا
وكالات الأنباء

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بحث وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى مع نظيره الألمانى هايكو ماس، فى عمّان، اليوم الأحد، آخر المستجدات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع فى سوريا واليمن.

وأوضحت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، أن اللقاء تناول أيضا سبل تطویر العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادى بين البلدين.

كما التقى الوزير ماس جنودا ألمانا مشاركين فى محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث يتمركز فى قاعدة الأزرق الجوية الأردنية نحو 300 جندى ألماني، إضافة إلى 4 طائرات من طراز تورنيدو تقوم بمهام استطلاع فى إطار عمليات التحالف ضد التنظيم الإرهابى فى العراق وسوريا.

 

 

 


وزير الخارجية الاردنى

وزير الخارجية الالمانى

العلاقات الاردنية الالمانية

تنظيم داعش

مكافحة الارهاب

الحرب السورية

الخارجية الاردنية

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