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والدة الشهيد الرائد وائل كمال: اعتبر "المنسى" الأب الروحى له.. ونفخر بهم

الأحد، 09 يونيو 2019 12:12 ص
والدة الشهيد الرائد وائل كمال: اعتبر "المنسى" الأب الروحى له.. ونفخر بهم صباح يوسف مصطفى والدة الشهيد الرائد وائل كمال
كتب إبراهيم حسان

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قالت صباح يوسف مصطفى، والدة الشهيد الرائد وائل محمد كمال صلاح، إن ابنها الشهيد كان يعتبر البطل أحمد المنسى هو الأب الروحى له، منذ أن التحق بالقوات المسلحة، وتحولت العلاقة إلى أسرية بعد ذلك، رغم كونه قائده، وارتبط به كثيرا وعندما استشهد "المنسى"، تغير حاله وظل حزينا بشكل كبير.

وأضافت صباح يوسف مصطفى، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "كل يوم" الذى يذاع عبر قناة ON E، أنها لاحظت مع أبنائها، على نجلها الفرحة قبل استشهاده بعدة أيام، وهذه كانت آخر إجازة له للمنزل، لأنه استشهد بعد ذلك، وكانت وصيته أن يتم دفنه مع الشهيد أحمد المنسى.

وأشارت إلى أن الشهداء يتحلون بصفات مشتركة جميعا، لأنهم أخلصوا النية لله، فينالوا الشهادة من الله، وهذا شرف لهم ولأسرهم، برغم فراقهم الأليم.


صباح يوسف

والدة الشهيد الرائد وائل كمال

الشهيد الرائد وائل كمال

بطولات الشهداء

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