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هواوى تتحدى: تطبيق فيس بوك موجود على جميع متاجر التطبيقات ويمكن تحميله مجانا

الأحد، 09 يونيو 2019 05:37 م
هواوى تتحدى: تطبيق فيس بوك موجود على جميع متاجر التطبيقات ويمكن تحميله مجانا ارشيفية
كتبت: هبة السيد

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قال مسئول بشركة هواوى لليوم السابع، بشأن قرار فيس بوك بحرمان هواتفها من تطبيقاتها بمجال التواصل الإجتماعى، إن تطبيق فيس بوك موجود على جميع متاجر التطبيقات ويمكن تحميله مجانا على أى جهاز هواوى.

وتابع المصدر بالقول: "ان الخبر المنقول عن شبكة فيس بوك يشير بأن تلك التطبيقات لن تكون محملة على الأجهزة قبل البيع بشكل افتراضى ولكن بالطبع يمكن تحميلها مجانا".

كانت شركة "فيس بوك"، أعلنت الجمعة الماضية أنها ستحرم هواوى الصينية من تطبيقاتها الرائجة فى مجال التواصل الإجتماعى، فى خطوة قد تزيد من عزلة المجموعة الصينية العملاقة للتكنولوجيا التى تعتبر واشنطن أنها تشكل تهديداً للأمن القومي.

وأفادت الشركة العملاقة للتواصل الاجتماعى أنها اتخذت الخطوة بعدما أمر الرئيس الأميركى دونالد ترامب بمنع تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى هواوى على خلفية القلق من أنها تتعاون مع الاستخبارات الصينية.

وأوضحت الشركة التى تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها أنه سيكون بإمكان الأشخاص الذين يمتلكون أصلاً هواتف من طراز هواوى عليها تطبيقات فيسبوك مواصلة استخدام التطبيق وتحميل التحديثات.

وتعد هواوى الصينية ثانى أكبر بائع للهواتف الذكية فى العالم.

 


هواوى

ترامب

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جوجل

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