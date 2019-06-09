نشطاء من جماعة السلام الأخضر يوقفون حفارة لشركة بي.بى فى بحر الشمال

(رويترز)

قال نشطاء فى جماعة السلام الأخضر، اليوم الأحد، إنهم أوقفوا تقدم حفار نفطى يعمل ضمن برنامج شركة بي.بى للتنقيب عن النفط فى بحر الشمال قبالة اسكتلندا.

وطالب النشطاء بأن توقف بي.بي، وهى إحدى كبريات شركات الطاقة فى العالم، حفر آبار جديدة وعدم الاستثمار إلا فى الطاقة المتجددة أو إغلاق عملياتها وإعادة الأموال للمستثمرين.

وقالت السلام الأخضر فى بيان إن فريقا من النشطاء فى قوارب توقف بجوار الحفار الذى يزن 27 ألف طن أثناء محاولته مغادرة خليج كرومارتى فيرث.

وكان نشطاء من السلام الأخضر قد أغلقوا مقر شركة بي.بى فى وسط لندن الشهر الماضى مطالبين الشركة بوقف تنقيبها عن النفط، ولم ترد الشركة على طلب للتعليق.