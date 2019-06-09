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عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية

نزارباييف: قرارى بالتنحى كان صائبا وحظى باعتراف عالمى ..صور

الأحد، 09 يونيو 2019 08:40 ص
نزارباييف: قرارى بالتنحى كان صائبا وحظى باعتراف عالمى ..صور نزارباييف
نور سلطان (أ ش أ) - تصوير رويترز

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قال الرئيس الأول لكازاخستان نور سلطان نزارباييف إن قراره التنحى عن الحكم كان "صائبا"، وأنه قرار حظى باعتراف عالمى.

وأضاف نزارباييف - فى تصريح صحفى عقب أدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية المبكرة بمركز الاقتراع " قصر أطفال المدارس" فى العاصمة الكازاخية - إن "الأمة تصوت فى انتخابات اليوم من أجل مستقبلها ومصيرها.. فهى انتخابات خاصة.. لقد تنحيت عن منصب الرئيس وسلمت السلطة إلى ممثل آخر بطريقة دستورية".

وتابع: "قمنا خلال هذه السنوات ببناء بلادنا وأصبحت معروفة للعالم. لقد بنينا اقتصادنا وحصلنا على اعتراف عالمى"، مقدما التهنئة للشعب الكازاخي علي هذا "الحدث التاريخي"، متمنيا لبلاده الخير والازدهار .

يذكر أن نزارباييف أعلن - بشكل مفاجئ - عن استقالته فى 19 مارس الماضى، ثم انتقلت صلاحيات رئيس الجمهورية إلى قاسم-جومارت توقاييف، رئيس مجلس الشيوخ لبرلمان كازاخستان فى 20 مارس الماضى، الذى أعلن عن إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة .

رئيس كازاخستان السابق يدلى بصوته فى الانتخابات
رئيس كازاخستان السابق يدلى بصوته فى الانتخابات

 

نور سلطان نزارباييف يضع ورقة الاقتراع فى الصندوق
نور سلطان نزارباييف يضع ورقة الاقتراع فى الصندوق

 

 كما أدلى الرئيس المؤقت قاسم جومارت توقاييف بصوته فى مركز "مسرح الأوبرا" فى العاصمة الكازاخية.

وقال توقاييف - في تصريحات صحفية اليوم - إن "الميزة الفريدة فى الحملة الانتخابية هى أولا - وقبل كل شيء - أن هناك سبعة مرشحين في الانتخابات الرئاسية، ثانيا: كانت هناك آراء ومقترحات تتعلق بكل الاتجاهات"، مضيفا أن جميع المرشحين أظهروا ثقافة سياسية عالية، وأن الحملة الانتخابية أجريت في مناخ ديمقراطي والاجواء بشكل عام شفافة ومفتوحة.

وكانت مراكز الاقتراع فى كازاخستان وعددها 9 آلاف و986 مركزا قد فتحت أبوابها - صباح اليوم - أمام 11 مليونا و814 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية المبكرة التى يتنافس فيها سبعة مرشحين من بينهم امرأة واحدة.

الرئيس الكازاخى المؤقت يدلى بصوته فى الانتخابات
الرئيس الكازاخى المؤقت يدلى بصوته فى الانتخابات

 

رئيس كازاخستان المؤقت فى لجنة الاقتراع
رئيس كازاخستان المؤقت فى لجنة الاقتراع

 

رئيس كازاخستان المؤقت ينتهى من الإدلاء بصوته
رئيس كازاخستان المؤقت ينتهى من الإدلاء بصوته

 

قاسم جومارت توقاييف يدلى بصوته فى الانتخابات
قاسم جومارت توقاييف يدلى بصوته فى الانتخابات

 

قاسم جومارت توقاييف يلقى كلمة أمام الصحفيين
قاسم جومارت توقاييف يلقى كلمة أمام الصحفيين

 

قاسم جومارت توقاييف يمسك بورقة الانتخابات
قاسم جومارت توقاييف يمسك بورقة الانتخابات

 

مؤتمر صحفى للرئيس الكازاخى المؤقت
مؤتمر صحفى للرئيس الكازاخى المؤقت

 


نزارباييف

كازاخستان

انتخابات كازاخستان

انتخابات الرئاسه فى كازاخستان

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