موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى خلال أيام.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة، إنه سيتم الانتهاء من تصحيح الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى قبل نهاية الأسبوع الجارى، مؤكدة أنه خلال الأيام المقبلة سوف يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى.

وأوضحت المصادر، أن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى برقم الجلوس والاسم، من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم .

وشددت المصادر، على أن مقدرى الدرجات يقومون حاليا بتصحيح امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والتى اختبرها الطلاب إلكترونيا يوم 1 يونيو الماضى.

الجدير بالذكر، أن طلاب الصف الأول الثانوى العام أدوا امتحان نهاية العام 19 مايو الماضى، وانتهوا منه يوم 1 يونيو الجارى.