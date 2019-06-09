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موديز: الأزمة التجارية الأمريكية - الصينية ستقلص نمو الاقتصاد فى البلدين

الأحد، 09 يونيو 2019 04:04 م
موديز: الأزمة التجارية الأمريكية - الصينية ستقلص نمو الاقتصاد فى البلدين مؤشر - أرشيفية
أ ش أ

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توقعت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني، أن تؤدي التوترات التجارية في حال تصاعدها إلى تقلص نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.3% وتقلص نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.5% خلال العام الجاري.


وأكدت (موديز) - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن آفاق النمو العالمي في خطر جراء تزايد الغموض المحيط بسياسات واشنطن التجارية.


وتأتى هذه التحذيرات قبيل لقاء الرئيسين الأمريكى والصينى أواخر الشهر الجارى على هامش قمة مجموعة العشرين، وهو لقاء قد يكون محوريا في مصير الأزمة التجارية بين البلدين.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر قرارا الشهر الماضي برفع الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية من 10% إلى 25%، كما هدد مسئولون أمريكيون بفرض رسوم على سلع تقدر بـ300 مليار دولار ضمن باقي الواردات الصينية.

 


موديز

الاقتصاد

الصين

أمريكا

نمو

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