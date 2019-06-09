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منظمة الصحة العالمية: منظومة التأمين الصحى الجديد تراعى الفئات غير القادرة

الأحد، 09 يونيو 2019 11:19 ص
منظمة الصحة العالمية: منظومة التأمين الصحى الجديد تراعى الفئات غير القادرة جانب من ورشة الغرفة التجارية الفرنسية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر أن منظمة الصحة العالمية مسئولة عن تنفيذ منظومة التأمين الصحى الجديدة بالتعاون مع الهيئات الصحية الحكومية .
 
وقال الدكتور جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية  اليوم حول حوكمة المنظومة الصحية أن المنظمة تحتكم الى خطط الأمم المتحدة 2016 // 2030 التى تهتم بالمنظومة الصحية ضمن أهدافها الإنمائية .
 
وأضاف جون جبور أن قانون التأمين الصحى الجديد يعتمد على التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وهو ما أقرة الدستور المصرى 2014 وتابع : أن القانون يراعى الفئات الغير قادرة ويضمن لهم حق العلاج العادل وبأعلى مستويات الجودة .
 
وأوضح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر أن المنظومة الجديدة تعتمد على على تكنولوجيا الملفات الطبية والتسجيل الخاص بالتاريخ المرضى للحالات بهدف تعزيز مبدأ الحوكمة  التى تعتمد على الأطر القانونية والتحول المؤسسى.
 
وتابع الدكتور جون جبور أن المنظمة تراعى أهداف التنمية المستدامة المصرية وخطط بناء الإنسان المصرى بما فيها القطاع الصحى .
 
 
 
 
 

 

 


منظمة الصحة العالمية

التأمين الصحى

الملفات الطبية

الدستور المصرى

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