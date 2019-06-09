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مسلحون يخطفون لبنانيين من عمال الطرق فى ولاية ريفرز النيجيرية

الأحد، 09 يونيو 2019 01:01 م
مسلحون يخطفون لبنانيين من عمال الطرق فى ولاية ريفرز النيجيرية الشرطة النيجيرية - أرشيفية
رويترز

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قال متحدث باسم الشرطة النيجيرية، لـ"رويترز"، اليوم الأحد، إن مسلحين خطفوا عاملين لبنانيين كانا يعملان فى شق طريق بولاية ريفرز الغنية بالنفط.

وقال نامدى أومونى المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز، إن العاملين خطفا يوم الجمعة من موقع فى منطقة أندونى، وأضاف "تم استدعاء البعض للاستجواب ونأمل فى أن نقترب من أحد المستهدفين الرئيسيين بحلول نهاية اليوم".

وتشيع عمليات الخطف فى منطقة دلتا المنتجة للنفط حيث تقع ولاية ريفرز، وفى أبريل، خطف مسلح اثنين من العمال الأجانب من منصة نفطية مما دفع شرطة الولاية إلى تعزيز الأمن فى المنطقة

 


الشرطة النيجيرية

ولاية ريفرز النيجيرية

عمال لبنانيين

اختطاف لبنانيين

الامن النيجيرى

حقول النفط النيجيرية

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