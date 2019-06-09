مراقبون روس يشيدون بالانتخابات الرئاسية الكازاخية.. ويؤكدون: نموذج عصري

كازاخستان - محمد سعد

أطلق وفد المراقبين الروس للانتخابات الرئاسية المبكرة فى كازاخستان والتى انطلقت اليوم، مصطلح “النموذج الكازاخي” على طبيعة وكيفية وطريقة الإنتخابات الجارية حاليا فى كازاخستان.

وأكد الوفد المكون من 10 مراقبين دوليين معتمدين في المنظمات الدولية والاقليمية، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة نور سلطان اليوم، سلامة الانتخابات من أيه انتهاكات تذكر عبر مراجعة الدوائر الانتخابية التي تم متابعتها منذ الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر، وأن نسبة المشاركة بلغت 50 في المائة حتى ذلك التوقيت.

واتفق أعضاء وفد المراقبين الروس على وصف الحالة الانتخابية بانها تتميز بالرقي والتنظيم والرقي في تفهم الناخين استنادا الى وعيهم بالعملية الانتخابية ومتطلباتها.

كما ربط الوفد بين النموذج الكازاخي في الانتخابات وبين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها كازاخستان طوال السنوات الماضية، مؤكدين على الارتباط القوي بين السياسة والاقتصاد في نجاح سياسيات الدول.

وردا على سؤال لـ “اليوم السابع” حول المستوى الدولي للعملية الانتخابية التي جرت اليوم في كازخستانو، قال جوسمان ميخائيل نائب أول لوكالة الأنباء الروسية (تاس) إنها تسير وفق افضل وادق المعايير العالمية من حيث التنظيم والخطوات اللوجستية ووصفها بأنها عمل إحترافي متميز، وبالامكان القول بأنها تمثل ٨٠ في المية في المستويات العالمية.

ومن جانبه أكد المراقب الدولي ميخالكوف جورجي الممثل والمخرج الروسي المعروف نجاح التجربة الانتخابية الجديدة في كازاخستان مشيدا بالاقبال المعقول للشعب الكازاخي على هذه التظاهرة الديمقراطية.

وفي الوقت نفسه ابدى كرافشينكو فلايمير كازيمروفيتش عضو في مجلس الفيدرالي الروسي، قبولة ورضاه عما حدث في الدوائر الانتخابية التي زارها وقال أنه لم يرى انتهاكات كبيرة حتى ظهر اليوم، مشيرا الى حالة واحدة يمكن تسجيلها سلبيا موضحا بأنها عبارة عن وجود ازدحام شديد وطوابير ليست اعتيادية في أحدى المراكز، إضافة إلى عدم توفر الملعومات التوضيحية الكافية لبعض الناخبين.

وقال الوفد إن مراكز الاقتراع تشهد إقبالا متزايدا، مؤكدا نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بشكلها العام حتى وقت متاخر من اليوم.