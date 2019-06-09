محافظ مطروح يوجه بدعم طلاب الثانوية العامة ومديرية التعليم تنظم مراجعات

مطروح – حسن مشالي

وجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بتقديم الدعم وتذليل كافة العقبات والتيسير على طلاب الشهادة الثانوية العامة ، وتنظيم مراجعة للمناهج الدراسية ليلة كل امتحان من خلال صفوة الموجهين والمعلمين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

وبدأت مديرية التربية والتعليم بمطروح، في تنظيم مراجعات مجانية للطلاب، ليلة الامتحان للمواد الدراسية للشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان المديرية.

وأوضح الدكتور سمير النيلى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن تنظيم المراجعات النهائية يأتي لرفع المستوي التعليمي للطلاب، بمشاركة عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، لتحقيق أقصي استفادة من خبرات المحاضرين المتميزين، مع المتابعة المستمرة لتذليل كافة العقبات