سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 04:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يحيل 90 موظفاً للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأحد، 09 يونيو 2019 03:31 م
محافظ كفر الشيخ يحيل 90 موظفاً للتحقيق لتغيبهم عن العمل الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ،90 موظفاً للتحقيق، منهم 83 موظفاً بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة لتغيبهم عن العمل، كما تلاحظ وجود سجل مدون به عدد من العاملين بالوحدة يقومون بالتوقيع والانصراف دون حضورهم بالتوقيع على جهاز البصمة،كما قرر احالة 7 موظفين بالمركز الطبي، للتحقيق، لتغيبهم عن العمل.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مركز ومدينة فوة بإدراج كل العاملين بالوحدة على جهاز البصمة دون استثناء وإلغاء السجل، كما كلف الشئون القانونية بالتحقيق فى المخالفات الواردة بالتقرير، مؤكداً على محاسبة المقصرين.

 

 


كفر الشيخ

موظف

فوه

بصمه

محافظ كفر الشيخ

عاملين

شؤن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: توصيل الغاز الطبيعى لـ36 ألف عميل باعتماد 142 مليون جنيه

الأحد، 09 يونيو 2019 12:31 ص

محافظ كفرالشيخ يحيل 22 طبيباً بكفر الشيخ ونواب رئيس مدينة البرج للتحقيق

السبت، 08 يونيو 2019 10:05 م

ضبط وحدات نهرية مخالفة بنهر النيل بـ 3 مدن بكفر الشيخ

السبت، 08 يونيو 2019 10:03 م

واضعو امتحان اللغة العربية للثانوية العامة: الأسئلة من كتاب الوزارة وبعض الجزئيات للمتميزين ولم نتلق أى شكاوى.. غرفة العمليات تعلن ضبط 6 حالات غش فى لجان الجمهورية.. وتؤكد: الشرطة سيطرت على الشغب فى كفر الشيخ

السبت، 08 يونيو 2019 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة