محافظ كفر الشيخ يحيل 90 موظفاً للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كفر الشيخ _ محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ،90 موظفاً للتحقيق، منهم 83 موظفاً بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة لتغيبهم عن العمل، كما تلاحظ وجود سجل مدون به عدد من العاملين بالوحدة يقومون بالتوقيع والانصراف دون حضورهم بالتوقيع على جهاز البصمة،كما قرر احالة 7 موظفين بالمركز الطبي، للتحقيق، لتغيبهم عن العمل.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مركز ومدينة فوة بإدراج كل العاملين بالوحدة على جهاز البصمة دون استثناء وإلغاء السجل، كما كلف الشئون القانونية بالتحقيق فى المخالفات الواردة بالتقرير، مؤكداً على محاسبة المقصرين.