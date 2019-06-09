محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد فايز بالمنشأة

سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، أن الدولة تقدر تمامًا تضحيات أبناءها وتقف دائماً بجوار أسر الشهداء لأنهم قدموا أعز ما يملكون فداءً للوطن الغالى.



جاء ذلك خلال تأدية محافظ سوهاج واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند "محمد فايز فراج فايز" من أبناء سوهاج، والذى استشهد فى الهجوم الإرهابى على كمين "البطل" بشمال سيناء، وذلك بمقر العائلة بمسقط رأسه بمركز المنشأة.



وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تعازيه ومواساته لوالد الشهيد ولأسرته، داعيًا المولى - عز وجل - أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين.



رافق المحافظ أثناء تأدية واجب العزاء اللواء هشام الشافعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والمقدم محمد سامى نائب المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.