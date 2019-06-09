محافظ الغربية: حملات مكثفة لإزالة كافة الإشغالات من الشوارع

الغربية - عادل ضرة

أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بشن حملات مكثفة لإزالة كافة أنواع الإشغالات من الشوارع وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين استكمالاً لخطة المحافظة فى خلق شوارع حضارية وتوفير السيولة المرورية الكافية وكذا تسهيل حركة المشاة.

وفى هذا الإطار، نفذ حى أول وثانى طنطا، حملة إشغالات مشتركة، أسفرت عن إزالة جميع الإشغالات من ميدان الجمهورية وشارع البحر وشارع الجلاء، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات من شارع كورنيش ترعة القاصد وشارع 306 اللذان يعدان متنفسات جديده لأهالى المحافظة.

وأكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتوفير المظهر الحضارى للشارع مع تحقيق الإنسيابية المرورية.