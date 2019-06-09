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محافظ أسيوط: تشغيل مجمع مواقف أبنوب الجديد للقضاء على التكدس المرورى (صور)

الأحد، 09 يونيو 2019 11:14 ص
محافظ أسيوط: تشغيل مجمع مواقف أبنوب الجديد للقضاء على التكدس المرورى (صور) مجمع مواقف أبنوب الجديد
أسيوط - ضحا صالح

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أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن تشغيل مجمع مواقف أبنوب الجديد بمدينة أبنوب استكمالًا لخطة المحافظة لتخفيف الزحام وإعادة هيكلة وتنظيم جميع مواقف السيارات بمراكز المحافظة وتسيير الحركة المرورية بنقل سيارات الأجرة إلى المواقف المخصصة لها بالمراكز، حيث تم نقل سيارات أجرة قرى بني محمديات والمعابدة والحمام وأبنوب - القاهرة إلى مجمع المواقف الجديد بمدينة أبنوب لتخفيف الزحام عن وسط المدينة وتسهيلًا على المواطنين.

 

مجمع مواقف أبنوب (1)
مجمع مواقف أبنوب
 

وأصدر محافظ أسيوط تعليماته إلى إدارتي المرور والمواقف بتنظيم الحركة المرورية للسيارات داخل وخارج مجمع الموقف الجديد وتحديد أماكن دخول وخروج للسيارات وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين والاهتمام بنظافة المواقف وتنظيمها كما كلف المحافظ مدير إدارة المواقف بنشر وتعليق بنرات تفيد نقل الموقف لتوعية المواطنين والتأكيد على جاهزية الموقف الجديد لإستقبال السيارات والمواطنين على مدار 24 ساعة، فضلاً عن وضع ملصقات على زجاج السيارات موضح بها خطوط السير.

 

مجمع مواقف أبنوب (3)
مجمع مواقف أبنوب 
 

وأشار صلاح عامر مدير إدارة المواقف إلى إنه تم الانتهاء من نقل جميع سيارت الأجرة إلى مجمع مواقف أبنوب الجديد الذي تم الانتهاء من تجهيزه وفقًا لتعليمات الوزير المحافظ مع تخصيص موقف استراتيجي خلف الموقف الحالي لاستيعاب أعداد كبيرة من سيارات الأجرة في حالة الزحام أوقات الذروة معلنًا إنه سيتم تنظيم حركة مرور مركبات التوك توك واستكمال حملات الترخيص وتحرير المحاضر والمخالفات الفورية للمخالف منها.

 

مجمع مواقف أبنوب (2)
مجمع مواقف أبنوب
 

 

وعلى جانب آخر، عقد محافظ أسيوط اجتماعًا لمناقشة مراحل الانتهاء من "الربع الرابع" للخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019 للوقوف على المشروعات التي تم الانتهاء منها بجميع مراكز ومدن المحافظة بكافة القطاعات الخدمية والتي تم تنفيذها طبقًا لاحتياجات القرى والمراكز للنهوض بمشروعات البنية الاساسية والمرافق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

اجتماع الخطة الاستثمارية (1)
اجتماع الخطة الاستثمارية

وحضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والأحياء وعدد من وكلاء الوزارات ومديري العموم ومسئولي الخطة والموازنة بالمحافظة.

اجتماع الخطة الاستثمارية (2)
اجتماع الخطة الاستثمارية

 

واستعرض الاجتماع معدلات الأداء للخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019 تزامناً مع انتهاء الربع الرابع ومناقشة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من المشروعات الخدمية المختلفة على مستوى المحافظة التي تنوعت ما بين مشروعات المؤسسات الصحية والتعليمية وتغطية الترع والكباري والرصف والتجميل والنظافة والكهرباء والمرافق والزراعة والشباب والرياضة ومشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

 

اجتماع الخطة الاستثمارية (3)
اجتماع الخطة الاستثمارية

 

ووجه المحافظ بضرورة التجهيز للخطة الجديدة ووضع رؤية تفي برغبات المواطن الأسيوطي وتحقق طموحاته محدد بها كافة إحتياجات كل مركز ومدينة والاحتياجات المالية لكل قطاع بالمحافظة (كهرباء – رصف – كبارى – تحسين البيئة – إسكان - مياه شرب وصرف صحي..إلخ) ووضع خطة متكاملة للاستفادة من الاعتمادات المالية والبرامج التنموية التي توفرها الحكومة بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين وتحقق التنمية المستدامة لافتا إلى ضرورة التعاون البناء والتنسيق بين جميع القطاعات علي أرض الواقع لإنجاز كافة الأعمال وفقاً للمواصفات القياسية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة.


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