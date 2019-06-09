مجموعة العشرين: النمو العالمى سينتعش والتوترات التجارية والجيوسياسية ضمن المخاطر

رويترز

ذكرت مسودة البيان الختامى لزعماء مالية مجموعة العشرين أن النمو العالمى سينتعش على الأرجح هذا العام والعام المقبل، وأن التوترات التجارية والجيوسياسية من المخاطر النزولية الرئيسية.

ويبحث وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا فى العالم شؤون الاقتصاد فى مدينة فوكوكا اليابانية وسط توتر تجارى متزايد بين أكبر اقتصادين فى العالم وهما الولايات المتحدة والصين.

وجاء فى مسودة البيان التى اطلعت عليها "رويترز" "النمو العالمى يستقر فيما يبدو ومن المتوقع بشكل عام أن ينتعش بصورة طفيفة فى وقت لاحق هذا العام وفى 2020"، وأضافت المسودة "إلا أن النمو لا يزال منخفضا والمخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه النزولى، والأهم هو أن التوترات التجارية والجيوسياسية اشتدت، وسنواصل التصدى لتلك المخاطر ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات".