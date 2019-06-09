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متخالفهاش.. علامات إرشادية فى محيط تحويلات محور جوزيف تيتو

الأحد، 09 يونيو 2019 03:00 ص
متخالفهاش.. علامات إرشادية فى محيط تحويلات محور جوزيف تيتو محورجوزيف تيتو-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من انتشار الخدمات المرورية والعلامات الارشادية بمحيط تحويلات مرورية وغلق جزئى بمحور جوزيف تيتو لمنع الزحام، اثناء أعمال تجرى لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور، تستغرق شهرا كاملا، مع تكثيف نشر الخدمات على الطرق.

وأجريت التحويلات المرورية بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربى وحتى مطلع الدائرى، ويتم تحويل الاتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائرى للاتجاه الآخر القادم من الدائرى، تجاه كوبرى الحرفيين بمحور جوزيف تيتو "تحويلة مرورية بطول 250 مترا".

كما أغلق اتجاه الحركة بنهاية محور جوزيف تيتو قبل الطريق الدائرى للقادم من كوبرى الحرفيين إتجاه الدائرى لمسافة 250 مترا، وبالنسبة للاتجاه الآخر يتم تشغيله اتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة.

وتنفذ أعمال الغلق الجزئى للطريق "شهر واحد"، لغلق الطريق المتجه إلى الدائرى من القادم من محور جوزيف تيتو والتحويل أمام مصنع 81 الحربى إلى الاتجاه الآخر القادم من الدائرى، وتجرى الشركة المنفذة الأعمال "ليلاً ونهاراً"

 


مرور القاهرة يغلق جوزيف تيتو

انشاء كوبرى بمحور جوزيف تيتو

تحويلات مرورية بجوزيف تيتو

نشر خدمات مرورية

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