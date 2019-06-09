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مباحث الإنترنت تطارد صفحات الغش فى ماراثون الثانوية العامة

الأحد، 09 يونيو 2019 03:00 ص
مباحث الإنترنت تطارد صفحات الغش فى ماراثون الثانوية العامة الثانوية العامة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تواصل الأجهزة الأمنية تصديها لأية محاولات للغش فى ماراثون امتحانات الثانوية العامة، من خلال عملية الرصد والمتابعة الدورية من قبل مباحث الإنترنت.
 
وتسعى الأجهزة المعنية للحفاظ على سير الامتحانات وعدم وجود ما يخل بها وخلق مناخ طيب للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 أمس السبت، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وعقدت الامتحانات لـ669,749 طالبًا وطالبة، منهم 264,653 طالبًا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
وتعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

تسريب الامتحانات

غش الثانوية

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