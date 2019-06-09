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لو مش بتدخن.. اعرف سبب الكحة اللى بتجيلك عند الاستيقاظ صباحا

الأحد، 09 يونيو 2019 08:00 ص
لو مش بتدخن.. اعرف سبب الكحة اللى بتجيلك عند الاستيقاظ صباحا الكحه وتأثيرها على صحتك
كتبت فاطمة خليل

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السعال أو الكحة فى الصباح الباكر عند الاستيقاظ من النوم من المشاكل الصحية المزعجة التى تواجه الكثيرون، وبالرغم من ذلك فهى أمر حيوى وهام لإزالة المخاط والأشياء التى تعيق التنفس من الجهاز التنفسى، وبخلاف التدخين هناك العديد من الحالات التى يمكن أن تسبب السعال فى الصباح الباكر، وفقا لموقعhealth .

علاج-الكحة

１-  التنقيط الأنفى

 من أكثر الأسباب شيوعا للسعال المستمر، حيث يعمل أنفك كبوابة لجهازك التنفسى - ولحمايته من المهيجات، ينتج الأنف مخاطًا يعمل كفلتر، لكن فى بعض الأحيان ينتج الجسم الكثير من المخاط، والذى يجب أن يذهب إلى مكان ما، مما يسبب تهيج وسعال.

 

عندما يتجمع المخاط فى الجزء الخلفى من الحلق أثناء الاستلقاء والنوم قد يكون السعال المرتبط بالتنقيط الأنفى سيئًا بشكل خاص فى الليل وفى الصباح.

 

２-  حمى القش أو حساسية الربيع

هناك العديد من الأشياء داخل المنزل والتى قد تسبب الحساسية وأعراض حمى القش، يمكن أن يكون الغبار، حبوب اللقاح أو الحيوانات الأليفة هذه المواد المثيرة للحساسية موجودة فى العديد من المنازل ويمكن أن تهيج مجرى الهواء وتسبب السعال فى الصباح.

 

３-  التهاب الشعب الهوائية

 

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إذا كنت تسعل البلغم، وخاصة فى الصباح، فقد يكون ذلك علامة على التهاب الشعب الهوائية، ويميل السعال إلى أن يكون أسوأ فى الصباح، حيث يستقر البلغم والسوائل في الرئتين أثناء الليل أثناء النوم.


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الكحه عند الاستيقاظ

التدخين

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