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لو اتجرحت.. أعرف الوقت المناسب لأخذ حقنة التيتانونس

الأحد، 09 يونيو 2019 06:00 م
لو اتجرحت.. أعرف الوقت المناسب لأخذ حقنة التيتانونس متى يجب اخذ حقنة التيتانوس بعد الإصابة
كتبت إيناس البنا

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من الضروري تلقى جرعة من حقنة التيتانوس فور الإصابة بأى جروح أو ثقوب فى الأظافر لضمان العناية المناسبة بالجروح والعلاج.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض " CDC" فأن الجروح الناجمة عن الأشياء الصدئة هي سبب خاص للقلق، حيث تميل الجروح إلى الإغلاق في فترة زمنية قصيرة ، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة.

وأشار التقرير أن الأفراد الذين تلقوا لقاح التيتانوس في غضون الـ 5 سنوات الأخيرة غالبًا ما يطلب منهم الحصول على جرعة معززة في غضون 48 ساعة بعد الإصابة.

حقنة التتانوس
حقنة التتانوس

 

الآثار الجانبية لمصل التيتانوس
 

الآثار الجانبية المعتدلة الشائعة بعد المصل ، تشمل الحمى والتعب وآلام الجسم والغثيان والاحمرار والتورم والحنان أو الألم في موقع الحقن، كما تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أما الآثار الجانبية غير المألوفة تشمل النوبات والحمى والحساسية الشديدة.

تتضمن علامات رد الفعل التحسسى الحاد صعوبة التنفس وتورم الوجه أو الحلق والدوخة والضعف، تبدأ الحساسية عادة بعد دقائق قليلة أو عدة ساعات من التطعيم وتتطلب عناية طبية طارئة.

هناك بعض الأشخاص لا ينبغي أن يحصلوا على لقاح التيتانوس، بما في ذلك أولئك الذين لديهم تاريخ من الحساسية الشديدة تجاه اللقاح والأفراد الذين يعانون من مرض معتدل إلى شديد، أيضا الأشخاص الذين لديهم تاريخ من النوبات أو مشاكل في الجهاز العصبى.


لقاح التيتانوس

الجهاز العصبى

الحساسية الشديدة

صعوبة التنفس

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