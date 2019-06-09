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كيف يمكن علاج التهاب الأوتار فى إصبع الإبهام

الأحد، 09 يونيو 2019 02:00 ص
كيف يمكن علاج التهاب الأوتار فى إصبع الإبهام كيف يمكن علاج التهاب الأوتار فى أصابع الإبهام
كتبت إيناس البنا

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التهاب الأوتار فى الإبهام المعروف أيضًا باسم متلازمة دى كيرفين شائع لدى الأشخاص الذين يستخدمون أيديهم باستمرار فى حركات متكررة، وفقا لمجلة Westchester Magazine. 
 
وإذا ظهرت أعراض التهاب الأوتار فى الإبهام فيجب أن تتجنب أو تحد من الأنشطة المشددة ووضع كمادات باردة لفترات تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة طوال اليوم، مع تجنب حركات الإبهام المتكررة أو الراحة أو التمدد بينها مثل الحياكة أو التنظيف أو الحركات الرياضية أو الرسائل النصية لمنع التهاب الأوتار فى الإبهام.
 
وفقًا لمجلة "وستشستر" يمكن أن يكون التهاب أوتار الإبهام أيضًا نتيجة لصدمة مباشرة على الإبهام أو الرفع غير الصحيح المفاجئ، كما يرتبط فى بعض الأحيان بمرض السكرى والتهاب المفاصل الروماتويدى وقصور الغدة الدرقية.
 
التهاب أوتار الأصابع
التهاب أوتار الأصابع
 
وفقا للتقرير فتشمل الأعراض الشائعة لمتلازمة كيرفين الألم والتورم بالقرب من قاعدة الإبهام، والألم فوق الرسغ، وصعوبة الإمساك أو الضغط، وصعوبة تحريك جانب الرسغ إلى جنب، وتقييد الحركة فى الإبهام أو الرسغ.
 
يتطلب علاج متلازمة على الأدوية المضادة للالتهابات، وقد يوصى الطبيب بحقن الستيرويد تبعا لشدة الحالة، بعدها قد يستخدم العلاج الطبيعى من قبل المعالج اليدوى أيضا لعلاج متلازمة دى كويرفين، فى بعض الحالات تتطلب تركيب دعامة مثبتة خصيصًا تقع على الإبهام وتساعد فى تقليل الالتهاب، هذه العلاجات يمكن أن تمنع المزيد من الضرر.

التهاب أوتار الإبهام

التهاب الأوتار

مرض السكر

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