كيف يؤثر مرض السل على الرئة والدماغ والقلب؟

كتبت إيناس البنا

يتسبب مرض السل غير المعالج فى أضرار طويلة المدى فى أجزاء متعددة من الجسم، بما فى ذلك العظام والدماغ والكبد والكلى والقلب.

تتأثر هذه المناطق بالإضافة إلى مضاعفات الرئتين، فعندما ينتشر مرض السل إلى أجزاء أخرى من الجسم، فإنه يعرض تلك المناطق لمزيد من العدوى ويقوض قدرتها على العمل، ولكن وفقا لموقع "NHS" فهو قابل للشفاء.



تأثير مرض السل على الجسم تأثير السل على الأعضاء

بمجرد وصول مرض السل إلى العظام، فقد يتسبب ذلك فى تدمير المفاصل على المدى الطويل، كما أن وجود مرض السل فى العظام يمكن أن يضر الأضلاع كذلك.

أيضا عندما يصيب السل قلب الإنسان، فإن قدرة العضو على المساعدة فى الدورة الدموية تتعرض لخطر كبير، وإذا اخترق السل الدماغ، يمكن أن يسبب التهاب السحايا هذه الحالة قد تؤدى إلى الوفاة بسبب تورم الأغشية حول الدماغ والعمود الفقرى.



السل الرئوى