قمر التربيع الأول يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة

يرصد مساء اليوم الأحد بسماء مصر والوطن العربى قمر التربيع الأول، حيث يشرق عند الظهر، ويصل أعلى نقطة فى السماء فوق رأس الراصد مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا فى قبة السماء إلى أن يغرب بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلى.

وتعتبر فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالى، لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائى أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضىء والجانب المظلم، نظرا لتداخل الضوء والظلال، ما يعطى منظرا ثلاثى الأبعاد.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه فى هذا التوقيت يرصد على سطح القمر ما يشبه حرف (X) أحد أشهر التضاريس البصرية التى يمكن رؤيتها من خلال التلسكوب حيث تشرق الشمس فوق فوهة (ويرنر) فى نصف الكرة الجنوبى للقمر، وتغمر أشعة الشمس المناطق العالية فى المنطقة، وتصنع شكلًا متقاطعًا مضىء.

وسوف يقع القمر فى لحظة التربيع الأول، صبيحة يوم الإثنين (5:59 صباحا بتوقيت جرينتش)، وبذلك يكون قطع ربع المسافة فى مداره حول الأرض.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس فى قبة السماء، كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلا من شروق القمر بعد الظهر، سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.