سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 12:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

قمر التربيع الأول يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة

الأحد، 09 يونيو 2019 11:47 ص
قمر التربيع الأول يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة قمر التربيع الأول - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرصد مساء اليوم الأحد بسماء مصر والوطن العربى قمر التربيع الأول، حيث يشرق عند الظهر، ويصل أعلى نقطة فى السماء فوق رأس الراصد مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا فى قبة السماء إلى أن يغرب بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلى.

وتعتبر فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالى، لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائى أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضىء والجانب المظلم، نظرا لتداخل الضوء والظلال، ما يعطى منظرا ثلاثى الأبعاد.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه فى هذا التوقيت يرصد على سطح القمر ما يشبه حرف (X) أحد أشهر التضاريس البصرية التى يمكن رؤيتها من خلال التلسكوب حيث تشرق الشمس فوق فوهة (ويرنر) فى نصف الكرة الجنوبى للقمر، وتغمر أشعة الشمس المناطق العالية فى المنطقة، وتصنع شكلًا متقاطعًا مضىء.

وسوف يقع القمر فى لحظة التربيع الأول، صبيحة يوم الإثنين (5:59 صباحا بتوقيت جرينتش)، وبذلك يكون قطع ربع المسافة فى مداره حول الأرض.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس فى قبة السماء، كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلا من شروق القمر بعد الظهر، سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

 


القمر

التربيع الاول

قمر التربيع الاول

سماء الوطن العربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

صورة جديدة تستعرض لحظة هبوط المركبة اليابانية Hayabusa2 على سطح كويكب

صورة جديدة تستعرض لحظة هبوط المركبة اليابانية Hayabusa2 على سطح كويكب

وزير الشباب والرياضة لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 إنجاز وإعجاز وإبهار انتظرونا.. أشرف صبحى: استادات عالمية وشاشة عملاقة للافتتاح بشركة عالمية ورؤية مصرية.. و«تذكرتى» والـ«داتا بيز» عنوان الاستادات بالدورى

وزير الشباب والرياضة لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 إنجاز وإعجاز وإبهار انتظرونا.. أشرف صبحى: استادات عالمية وشاشة عملاقة للافتتاح بشركة عالمية ورؤية مصرية.. و«تذكرتى» والـ«داتا بيز» عنوان الاستادات بالدورى

اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع الكاف لمد القيد الأفريقى حتى 5 أغسطس دون غرامات

اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع الكاف لمد القيد الأفريقى حتى 5 أغسطس دون غرامات

فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة