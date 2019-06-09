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قتلى وجرحى من الحوثيين عقب محاولة تسلل فاشلة بريف الحديدة

الأحد، 09 يونيو 2019 09:18 ص
قتلى وجرحى من الحوثيين عقب محاولة تسلل فاشلة بريف الحديدة الحوثيين ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)

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أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي عقب محاولة تسلل إلى مواقع القوات اليمنية المشتركة فى ريف محافظة الحديدة.


وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - أن الحوثيين نفذوا محاولة تسلل من مواقعهم في مناطق نائية جنوب شرق مديرية التحيتا صوب مركز المديرية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوفهم .


وكان سكان مديرية أرحب شمال صنعاء قد أحبطوا - أمس - عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة، حيث ألقوا القبض على ثلاثة عناصر من ميليشيات الحوثى الإرهابية أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة فى أحد مساجد القرية.


اليمن

الحديده

الحرب فى اليمن

الحوثيين

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