قتلى وجرحى من الحوثيين عقب محاولة تسلل فاشلة بريف الحديدة

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي عقب محاولة تسلل إلى مواقع القوات اليمنية المشتركة فى ريف محافظة الحديدة.
وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - أن الحوثيين نفذوا محاولة تسلل من مواقعهم في مناطق نائية جنوب شرق مديرية التحيتا صوب مركز المديرية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوفهم .
وكان سكان مديرية أرحب شمال صنعاء قد أحبطوا - أمس - عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة، حيث ألقوا القبض على ثلاثة عناصر من ميليشيات الحوثى الإرهابية أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة فى أحد مساجد القرية.
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