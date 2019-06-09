فى زيارة غير رسمية.. محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير خارجية إسبانيا بالغردقة

رحب محافظ البحر الأحمر بوزير الخارجية الإسبانى، وتحدث الطرفين عن القطاع السياحى بالبحر الأحمر ودعم وتنشيط السياحة بشكل عام، حيث أكد محافظ البحر الأحمر للوزير الضيف على مدى عمق العلاقات المصرية مع دولة إسبانيا.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تمتلك عدة مقومات سياحية وجمالية وتتميز بجمال الطقس، معربًا عن أمله عودة السياحة بقوة خلال الفترة القادمة.

وأوضح المحافظ أنه يوجد أكثر من 270 منتجعًا سياحيًا يحتوى على 83 ألف غرفة فندقية لاستقبال السائحين، كما قامت المحافظة بزيادة استيعاب المطارات وتطويرها وإنشاء مارينا سياحية ضخمة لاستقبال سفن الكروز الضخمة واليخوت العملاقة.

وعلى جانب آخر، قام المحافظ ووزير الخارجية بجولة تفقدية داخل مطار الغردقة وقدم المحافظ هدايا تذكارية ومفتاح الغردقة للوزير.