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فى زيارة غير رسمية.. محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير خارجية إسبانيا بالغردقة

الأحد، 09 يونيو 2019 06:26 م
فى زيارة غير رسمية.. محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير خارجية إسبانيا بالغردقة المحافظ يستقبل وزير خارجية اسبانيا بمطار الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، بمطار الغردقة الدولى، جوزيف بوريل، وزير الشئون الخارجية الإسبانى لشئون الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون الدولى، والوفد المرافق له فى زيارة غير رسمية.

رحب محافظ البحر الأحمر بوزير الخارجية الإسبانى، وتحدث الطرفين عن القطاع السياحى بالبحر الأحمر ودعم وتنشيط السياحة بشكل عام، حيث أكد محافظ البحر الأحمر للوزير الضيف على مدى عمق العلاقات المصرية مع دولة إسبانيا.
 
وأضاف المحافظ، أن المحافظة تمتلك عدة مقومات سياحية وجمالية وتتميز بجمال الطقس، معربًا عن أمله عودة السياحة بقوة خلال الفترة القادمة.
 
وأوضح المحافظ أنه يوجد أكثر من 270 منتجعًا سياحيًا يحتوى على 83 ألف غرفة فندقية لاستقبال السائحين، كما قامت المحافظة بزيادة استيعاب المطارات وتطويرها وإنشاء مارينا سياحية ضخمة لاستقبال سفن الكروز الضخمة واليخوت العملاقة. 
 
وعلى جانب آخر، قام المحافظ ووزير الخارجية بجولة تفقدية داخل مطار الغردقة وقدم المحافظ هدايا تذكارية ومفتاح الغردقة للوزير.
 
 
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المحافظ يستقبل وزير خارجية اسبانيا بمطار الغردقة 
 
 

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المحافظ يستقبل وزير خارجية اسبانيا بمطار الغردقة 
 
 

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المحافظ يستقبل وزير خارجية اسبانيا بمطار الغردقة 
 
 

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المحافظ يستقبل وزير خارجية اسبانيا بمطار الغردقة 
 
 
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المحافظ يستقبل وزير خارجية اسبانيا بمطار الغردقة 
 
 

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المحافظ يستقبل وزير خارجية اسبانيا بمطار الغردقة 
 
 
 

 


البحر الاحمر

وزير خارجية اسبانيا

الغردقة

محافظ البحر الاحمر

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