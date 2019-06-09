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غدا.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور

الأحد، 09 يونيو 2019 10:15 ص
غدا.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، غدا الإثنين، الموافق 10 يونيه الجاري، لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الساعة الرابعة فجر بعد غدا الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.
 
وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
 
وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

مياه القليوبيه

قطع مياه الشرب

محافظه القليوبيه

غسيل الشبكات

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