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غدا.. إنطلاق القمة الإفريقية للإبتكار فى أديس أبابا

الأحد، 09 يونيو 2019 11:00 م
غدا.. إنطلاق القمة الإفريقية للإبتكار فى أديس أبابا أرشيفية
كتبت: هبة السيد

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تعقد القمة الرقمية الأفريقية للابتكار 2019 فى الفترة من 10 إلى 11 يونيو فى أديس أبابا، إثيوبيا، تحت شعار "تسريع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية" وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف القمة السابعة عشر هذا العام إلى العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز نقاط الضعف ودفع عجلة التحول الرقمى من خلال مناقشة عدد من الموضوعات ومنها الركائز الأساسية للنطاق العريض والخدمة الشاملة وجودة الخدمة والأمن والمستقبل الرقمى.

 كما ستقوم بتقييم أفضل الممارسات والرؤى المستقبلية والحلول العملية فى هذه المجالات، مع تحديد مجالات التعاون الإقليمى التى ستدعم هذه الضرورات الوطنية الهامة.


القمة الافريقية

الابتكار

اديس ابابا

التحول الرقمى

الاقتصاد

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