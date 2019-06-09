طالبة تتخلص من حياتها بعد مشاجرة مع أسرتها على تقسيم مواد الثانوية العامة

تلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، أخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود أخطارا إلى مركز شرطة ملوى من مستشفى المنيا الجامعي بوصول " ا. م" 19 سنة طالبة بالثانوية العامة، ومقيمة بقرية حمزاوي مركز ملوى مصابة بادعاء تناول قرص غلة وعقب وصولها إلى المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبسؤال والدها 54 عاما سائق من إحدى قرى ملوى، قرر أن نجلته كانت ترغب فى تقسيم مواد الثانوية العامة، وعندما رفض تناولت قرص الغلة مما تسبب فة وفاتها، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز لعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 3308 إداري مركز شرطة ملوى؛ وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.