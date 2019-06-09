ضبط 32 قطعة سلاح و13 لفافة بانجو وتنفيذ 2494 حكما قضائيا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج، حملة امنية مكبرة، أستهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة، وحائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها، جاءت الحملة بالإشتراك مع الأمن العام، ومدعومة بمجموعات قتالية، وتم تنفيذ أحكام قضائية.

وقد أسفرت الجهود، عن ضبط 4 بنادق آلية، و6 بنادق خرطوش، و13 فرد روسى محلى الصنع، و11 طلقة من ذات العيار، و3 فرد خرطوش محلى الصنع، وطلقة من ذات العيار، و6 قطع أسلحة بيضاء.

وأستكملت الحملة أعمالها، بضبط " 13 " لفافة من نبات البانجو المخدر، يزنوا 1500 جرام، ومبلغ 150 جنيهاً، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، حيازة المتهم "صابر ع ن" 24سنة، عامل ويقيم بندر المنشاه، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وضبط " 7 " قطع من مادة الحشيش و "70" قرص تامول وباركينول، ومبلغ 150 جنيهاً، وهاتف محمول، وسلاح أبيض " سنجه " حيازة المتهم "أحمد م ا" 30 سنة، عامل، ويقيم دائرة قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، و قطعة من مادة الحشيش المخدر، حيازة المتهم "محمود ر ع" 36 سنة، عامل، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وضبط " 4 " قطع من مادة الحشيش المخدر، حيازة المتهم "رجب ش د" 60 سنة، عامل ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

كما تم خلال الحملة، تنفيذ 2494 حكم، و46 قضية تموينية، و 7 قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و 5 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و 13 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و 4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و 3 قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية، 4 قضايا لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و 4 قضايا عدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و 3 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل، و قضية حيازة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.