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ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة بأقراص مخدرة وسلاح نارى فى قسم الساحل

الأحد، 09 يونيو 2019 12:10 م
ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة بأقراص مخدرة وسلاح نارى فى قسم الساحل أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى القبص على عاطل لانتحاله صفة ضابط شرطة، وحيازته سلاحا ناريا وأقراصا مخدرة، وحرروا محضرا بالواقعة وأخطروا جهات التحقيق.
 
كانت قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ المعينة فى خدمة كمين المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل، قد ضبطت شخصا مقيما فى القليوبية، وسبق اتهامه فى 8 قضايا آخرها قضية أموال عامة، لانتحاله صفة ضابط شرطة على خلاف الحقيقة، وبحوزته عدد من الكارنيهات المزوّرة، وطبنجة صوت، و20 طلقة صوت، و20 قرصا مخدرا، وذراعا "سيلف ديفينس" و7 هواتف محمولة، ومبلغ مالى. 
 
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بسابقة فصله من جهة عمله، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد انتحال صفة ضابط شرطة، لتسهيل مصالحه الشخصية، وأقر بتحصّله على الكارنيهات المضبوطة من أحد الأشخاص (جارٍ العمل على ضبطه)، فاتُّخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

امن القاهرة

انتحال صفة شرطة

مباحث الساحل

حيازه مخدرات

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