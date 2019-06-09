ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وبندقية آلية بمطروح

مطروح - حسن مشالي

تمكن ضباط مباحث قسم مطروح، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وبندقية آلية و 30 طلقة من ذات العيار.

تلقي اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط "غريب ع ر"- مواليد 1993، عاطل ، مقيم في مطروح، والمطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا- و "أبو بكر ا "- مواليد 2000، عاطل، مقيم ذات العنوان، وضبط بحوزته الأول بندقية آلية و 30 طلقة من ذات العيار و 33 قطعة من مادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 120 جرام، وضبط بحوزة المتهم الثاني 14 قطعة من الحشيش المخدر وزنت حوالي 100 جرام، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية قيادة المتهم الأول.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع ، وتم التحفظ على المتهمين والسلاح والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحضر اللازم وجارِ العرض علي النيابة العامة.