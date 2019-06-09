ضبط سائق توك توك ذبح صديقه لارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة القتيل بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من القبض على سائق توك توك لاتهامه بذبح صديقه وقتله، بسبب ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة صديقه، واتفقا معًا على التخلص منه، واستدرجه للطريق الصحراوى بأبو تشت وذبحه.



كان اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، يفيد العثور على جثة سمير.ع.أ، نجار مسلح من قرية الغنيمية بمحافظة سوهاج، وبها آثار ذبح من الرقبة وملقاة على الطريق الصحراوى أمام قرية السليمات بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.



وكشفت التحريات أن مرتكب الحادث صديق القتيل ويدعى محمد.م.ا، سائق توك توك، ومقيم بالبلينا بسوهاج، حيث ارتبط بعلاقة عاطفية مع زوجة صديقه واتفقا معا على التخلص منه ليخلو لهما الجو واستدرجه للطريق الصحراوى بأبو تشت وذبحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيقات، مع المتهم الذى اعترف بارتكاب الواقعة.