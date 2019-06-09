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ضبط أدوية بيطرية لـ 22 صنف دواء محظور التداول بالشرقية

الأحد، 09 يونيو 2019 02:52 م
ضبط أدوية بيطرية لـ 22 صنف دواء محظور التداول بالشرقية المضبوطات
الشرقية – إيمان مهنى

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تمكنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، من ضبط 163 عبوة لـ 22 صنف دواء بيطرى مخالف خلال شهر مايو 2019م

أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، أن مديرية الطب بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، شنت حملات تفتيشية مكثفة خلال شهر مايو 2019م لضبط سوق الدواء البيطرى بعدد من مراكز ومدن المحافظة لتسفر عن  تحرير 5  محضر مخالفة وضـبط 163 عبوة  لـ 22 صنف دواء بيطرى مخالفة "منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر – محظور تداولها بيطريا"، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة.

 

 

 


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