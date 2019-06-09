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صور.. محافظ الفيوم يقرر تكسير كافة السلالم ومداخل المحلات المخالفة

الأحد، 09 يونيو 2019 08:33 م
صور.. محافظ الفيوم يقرر تكسير كافة السلالم ومداخل المحلات المخالفة محافظ الفيوم فى جولة ميدانية بالمدينة
الفيوم – رباب الجالي

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أصدر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، توجيهات مشددة للمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، باستمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة السلالم ومداخل المحلات المخالفة التى تعدي أصحابها على خطوط التنظيم، مما يعوق حركة المشاة والمارة ويعرض حياتهم للخطر ويُعد تعدياً على أملاك الدولة وحرم الطرق ومخالفاً للوائح والقوانين المنظمة، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ الفيوم اليوم واستمرت لساعات متواصلة لتفقد أعمال تكسير وإزالة مداخل المحلات والسلالم المتعدي أصحابها على حرم الطريق وخطوط التنظيم، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل وتطوير وتجميل الكباري بمدينة الفيوم.

حيث تفقد محافظ الفيوم أعمال تكسير وإزالة السلالم ومداخل المحلات المخالفة المتعدي أصحابها على خطوط التنظيم وحرم الطرق بشارع سعد زغلول وتعوق حركة سير المواطنين وتعرضهم للخطر، وأيضاً تتسبب فى إعاقة أعمال إعادة إضفاء المظهر الجمالى والحضاري للأرصفة والميادين، وقرر محافظ الفيوم منح مهلة زمنية لأصحاب هذه العقارات والأبراج لتوفيق أوضاعهم وإدخال السلالم ومداخل المحلات فى ملكيتهم الخاصة بعيداً عن خطوط التنظيم وحرم الطرق، وخلال الجولة شكر محافظ الفيوم بعض أصحاب الأبراج والعقارات الملتزمين بخطوط التظيم وحرم الطرق مؤكداً لهم أن الرصيف ملك الجميع، وأكد المحافظ، على ضرورة استمرار حملات إزالة كافة التعديات على حرم الطرق وخطوط التنظيم وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية المشددة حيال ملاكها.

كما تفقد محافظ الفيوم أعمال النظافة والتجميل وزراعة الأشجار بمنطقة لطف الله، وأكد على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ودهان صناديق جميع القمامة وأعمدة الانارة وغسيل الأرصفة ورش الشوارع واستكمال البلدورات والانترلوك الناقص بالأرصفة، لإضفاء المظهر الجمالى على المنطقة، كما أكد على تحرير المحاضر اللازمة ضد الأشخاص الذين يقومون بلصق إعلاناتهم على جدران الأرصفة وحوائط العمارات وكذلك تحرير محاضر ضد أصحاب المحلات الذين يقومون بإلقاء المخلفات فى المجاري المائية مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

و تفقد محافظ الفيوم، أعمال تطوير وتجميل كوبري بحر سنورس، وأكد على ضرورة تطوير جميع رؤوس الكباري داخل نطاق المحافظة مع الالتزام بالأشكال الهندسية لإضفاء الشكل الجمالى عليها.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن أعمال تطوير الميادين تشمل كافة مراكز المحافظة تباعاً وتسير جنباً إلى جنب مع حملات النظافة والتجميل لإظهار المحافظة بالشكل الجضاري اللائق.

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محافظ الفيوم فى جولة ميدانية بالمدينة (1)
 
محافظ الفيوم فى جولة ميدانية بالمدينة (2)
 
محافظ الفيوم فى جولة ميدانية بالمدينة (3)
 
محافظ الفيوم فى جولة ميدانية بالمدينة (5)
 
محافظ الفيوم فى جولة ميدانية بالمدينة (8)
 
محافظ الفيوم فى جولة ميدانية بالمدينة (9)
 
محافظ الفيوم فى جولة ميدانية بالمدينة (10)
 
محافظ الفيوم فى جولة ميدانية بالمدينة (11)
 
محافظ الفيوم فى جولة ميدانية بالمدينة (14)
 
محافظ الفيوم فى جولة ميدانية بالمدينة (15)
 
محافظ الفيوم فى جولة ميدانية بالمدينة (16)
 

الفيوم

محافظ الفيوم

إزالة الإشغالات بالفيوم

التعديات بالمباني بالفيوم

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