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صور.. قوات الإطفاء البريطانية تكافح حريق ضخم بمجمع سكنى فى لندن

الأحد، 09 يونيو 2019 05:32 م
صور.. قوات الإطفاء البريطانية تكافح حريق ضخم بمجمع سكنى فى لندن حريق فى لندن
لندن (رويترز)

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قالت هيئة إطفاء الحرائق فى لندن على تويتر، إنها أرسلت عشر سيارات إطفاء و70 رجل إطفاء للتعامل مع حريق نشب فى مجمع سكنى بشرق لندن اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف فى لندن، اليوم الأحد، إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع مصابين جراء حريق شب فى شرق لندن، مضيفا أن وحدات الإسعاف لا تزال فى موقع الحادث.

وذكرت إدارة الإطفاء فى لندن فى وقت سابق اليوم إن نحو 100 رجل إطفاء يتعاملون مع الحريق الذى شب فى ستة طوابق بإحدى البنايات السكنية.

أحد رجال الحماية المدنية بموقع الحريق
أحد رجال الحماية المدنية بموقع الحريق

 

أحد رجال الحماية المدنية
أحد رجال الحماية المدنية

 

النيران داخل البناية
النيران داخل البناية

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

رجال الحماية المدنية
رجال الحماية المدنية

 

رجال المطافى
رجال المطافى

 

محاولات الاطفاء
محاولات الاطفاء

 

 

 


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حرائق بريطانيا

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