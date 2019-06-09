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صور.. انطلاق كرنفال الثقافات السنوى فى برلين

الأحد، 09 يونيو 2019 03:07 م
صور.. انطلاق كرنفال الثقافات السنوى فى برلين كرنفال الثقافات السنوى فى برلين
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

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شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، انطلاق كرنفال الثقافات السنوى، الذى يقام فى مثل هذه الفترة من كل عام، بمشاركة فرق راقصة من مختلف الجنسيات حول العالم، ويستمر لمدة 4 أيام، ويعد الكرنفال نقطة التقاء الثقافات المختلفة حول العالم، وتشجيع الإبداعات الفنية المختلفة، كما أنه يعكس التنوع العديد للأعراق التى تعيش فى ألمانيا.

وتشير التقارير الإعلامية، إلى أن الإقبال على الكرنفال يتزايد بشكل ملحوظ عامًا تلو الآخر، ويحتضن الكرنفال العديد من العروض الفنية والاستعراضات الراقصة، فضلًا عن عروض الشارع المختلفة على مدى الأيام الأربعة للكرنفال، كما تقام أيضا مسابقات لاختيار أفضل الأعمال الفنية بحضور جماهيرى كبير.

أزياء تنكرية للمشاركين فى كرنفال الثقافات السنوى
أزياء تنكرية للمشاركين فى كرنفال الثقافات السنوى

 

الجماهير محتشدة لمتابعة فعاليات كرنفال الثقافات فى برلين
الجماهير محتشدة لمتابعة فعاليات كرنفال الثقافات فى برلين

 

انطلاق كرنفال الثقافات فى برلين
انطلاق كرنفال الثقافات فى برلين

 

راقصات تستعرض خلال كرنفال الثقافات فى برلين
راقصات تستعرض خلال كرنفال الثقافات فى برلين

 

راقصة آسيوية تشارك بكرنفال الثقافات فى برلين
راقصة آسيوية تشارك بكرنفال الثقافات فى برلين

 

راقصة تستعرض مهاراتها بكرنفال الثقافات فى برلين
راقصة تستعرض مهاراتها بكرنفال الثقافات فى برلين

 

زى تنكرى على هيئة ضفدع بكرنفال الثقافات السنوى
زى تنكرى على هيئة ضفدع بكرنفال الثقافات السنوى

 

زى تنكرى على هيئة فراشة بكرنفال الثقافات
زى تنكرى على هيئة فراشة بكرنفال الثقافات

 

طفل يشارك فى مهرجان الثقافات ببرلين
طفل يشارك فى مهرجان الثقافات ببرلين

 

عرض فنى فى كرنفال الثقافات ببرلين
عرض فنى فى كرنفال الثقافات ببرلين

 

عروض فنية بكرنفال الثقافات السنوى فى برلين
عروض فنية بكرنفال الثقافات السنوى فى برلين

 

 


كرنفال الثقافات السنوى

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