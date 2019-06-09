سجن 5 سنوات لشخصين متهمين بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد بمعاقبة المتهمين "نادر.أ" 33 سنة عامل و"عارف.ع.ج" عاطل بالسجن 5 سنوات لاتهامهما بإحراز سلاح نارى وعدد من الطلقات بدن ترخيص بدائرة مركز أخميم .

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى وعضوية المستشارين مصطفى وسيم ووليد محمد عبد الحميد ، بأمانة سر عبده حلمى ووائل العمدة.

وتعود أحداث القضية، إلى عام 2018 بدائرة مركز أخميم ، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز اخميم ، مفادها إحراز المتهمين سلاح نارى وعدد من الطقات بدون ترخيص بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهما ،وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى ، وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.