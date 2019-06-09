زيادة نسبة الكالسيوم فى الدم خطر يؤثر على صحة القلب والعظام

الكالسيوم من العناصر الهامة لصحة العظام بالجسم والأسنان ولكن وجوده بمعدلات أكثر من الطبيعية داخل الدم يكون له نتيجة عكسية فيؤثر بشكل سلبى على صحة العظام ويؤدى إلى تكون حصوات الكلى والتأثير على وظائف القلب والمخ،حسبما أكد موقع"healthline".

فرط كالسيوم الدم عادة ما يكون نتيجة زيادة نشاط الغدة الدرقية او الإصابة بالسرطان واضطرابات طبية أخرى محددة وبعض الأدوية وتناول الكثير من مكملات الكالسيوم وفيتامين د.

أعراض زيادة نسبة الكالسيوم بالدم

يؤدي فرط نسبة الكالسيوم في الدم إلى جعل الكليتين تعملان بشكل أكبر وأكثر جهدا لتصفية الكالسيوم وهذا قد يسبب العطش الشديد وكثرة التبول.

قد يتسبب فرط كالسيوم الدم في اضطراب المعدة والغثيان والقيء والإمساك.

ألم العظام وضعف العضلات والاكتئاب.

التشوش والخمول والتعب.

خفقان القلب والإغماء

أسباب زيادة نسبة الكالسيوم فى الدم

دور الكالسيوم هو بناء العظام والأسنان فإنه يساعد العضلات على الانقباض ويسهم في نقل الإشارات العصبية إذا لم تتوافر كمية كافية من الكالسيوم في الجسم تفرز الغدة الدرقية هرمونا يحفزإخراج الكالسيوم من العظام إلى الدم وامتصاص كمية أكبر من الكالسيوم في القناة الهضمية

وإخراج كميةٍ أقل من الكالسيوم عبر الكلى وتنشيط كمية أكبر من فيتامين د، الذي يلعب دورًا هاما في عملية امتصاص الكالسيوم

الجفاف الشديد الجفاف هو واحد من أكثر الأسباب شيوعا التي تؤدي إلى ارتفاع بسيط في نسبة الكالسيوم.

المكملات الغذائية، تناول كمياتٍ كبيرة من المكملات الغذائية الغنية بالكالسيوم أو فيتامين د قد يؤدي إلى زيادة نسبة الكالسيوم في الدم مع مرور الوقت.

تعد النساء الأكبر من 50 عامًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بزيادة نشاط الغدد جار الدرقية.