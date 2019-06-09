رئيس الوزراء يتابع تنفيذ سياسة السماوات المفتوحة فى مجال الطيران

كتبت هند مختار

مدبولى: ندعم سياسة السماوات المفتوحة لتعزيز السياحة الوافدة وتنشيط حركة السفر والترانزيت فى المطارات بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأحد، لمتابعة تنفيذ سياسة السماوات المفتوحة فى مجال الطيران المدنى، مؤكدا دعم الحكومة الكامل للأمر بغرض تنشيط السياحة وقطاع النقل، وتعزيز مؤشرات النمو الاقتصادى.

وشهد الاجتماع الذى حضره عدد من المسؤولين التنفيذيين، الإشارة إلى أن سياسة السماوات المفتوحة فى النقل الجوى تعتمد على إزالة القيود المفروضة على دخول الأسواق ونقاط التشغيل بين بلدين، وحقوق النقل والتعريفة، ولا يتم هذا فى المطلق، وإنما من خلال وضع أحكام وضوابط تنظيمية، بما يضمن منح الفرص العادلة والمُتكافئة للمنافسة على أسس غير تمييزية، تتعلّق برسوم المطارات، وتخصيص الخانات الزمنية، إلى جانب تأسيس مكاتب التمثيل التجارى للشركات.

وقدمت مسؤولو الطيران المدنى خلال الاجتماع، عرضًا حول رؤية الوزارة لزيادة الحركة، وتعزيز التوجه الحالى نحو تحرير الأجواء، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين وزارتى الطيران والسياحة، لزيادة تدفّق الحركة السياحية لمصر، وتحقيق الأهداف المشتركة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العملية، منها السماح لشركات الطيران المصرية بتشغيل رحلات مباشرة من الدول الأوروبية إلى مطار القاهرة، دعما للحركة السياحية الوافدة، وفتح مطارى سفنكس والعاصمة الإدارية أمام حركة الطيران العارض "الشارتر"، والتشغيل المُنتظم لتنشيط السياحة الوافدة إلى مدينة القاهرة، والعمل على تفعيل آليات السوق الأفريقية الموحّدة المُنبثقة عن الاتحاد الأفريقى دعمًا لريادة مصر فى هذا المجال.

وأضاف أن مصر تُطبّق سياسة السماوات المفتوحة فى كل المطارات المصرية، تطبيقًا للقانون الصادر فى العام 1996، مع وجود وضعية خاصة بالنسبة لمطار القاهرة، الذى يتم التنسيق بشأنه من خلال اتفاقات مع شركات الطيران المعنية، مشيرًا إلى وجود نحو 47 شركة طيران عالمية تعمل بالفعل فى مطار القاهرة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء، استمرار دعم الدولة لهذا التوجه الخاص بالسماوات المفتوحة، ليس فقط من أجل مواكبة التطورات العالمية فى هذا المضمار، وإنما أيضًا بغرض تعزيز حركة السياحة الوافدة، وتنشيط السفر و"الترانزيت" فى المطارات المصرية، بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى؛ ووجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية من أجل ضمان التطبيق الأمثل لسياسة السماوات المفتوحة، بما يضمن تحقيق التوازن بين اعتبارات الأمن القومى، وتنشيط حركة الطيران والسياحة.