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رئيس الرقابة الصحية: السيسى يدعم القطاع الصحى للوصول إلى مستوى التميز

الأحد، 09 يونيو 2019 11:08 ص
رئيس الرقابة الصحية: السيسى يدعم القطاع الصحى للوصول إلى مستوى التميز الدكتور أشرف اسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية
كتب - وليد عبد السلام

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أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة، أنه للمرة الأولى تحظى الرعاية الصحية فى مصر بهذا القدر من الاهتمام والدعم، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يهتم بنقل ملف الرعاية الصحية إلى مستوى التميز فى أداء الخدمة وجودتها.
 
وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية، خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية اليوم حول حوكمة منظومة التأمين الصحى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يبذل جهود غير عادية لدعم الرعاية الصحية ومستقبلها فى مصر، من أجل تحقيق التغطية الصحية لجميع المواطنين فى الدولة وفى كل مكان وبجودة عالية. 
 
وأشار إسماعيل إلى تعاون جميع القطاعات فى الدولة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، وتابع :وما يحدث الآن نتيجة لجهود مبذوله خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن النظام الجديد يضم  3 هيئات الأولى الرعاية الصحية والرقابة والاعتماد والتأمين الصحى الجديدة تعمل على تنفيذ النظام الجديد، وأكد أن الهيئات الحكومة لاعب رئيسى في تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، خاصةً أعداد المستشفيات الحكومية التابعة لها للانضمام للمنظومة الجديدة.
 
 
 
 

 

 


التأمين الصحى

الرقابة الصحية

السيسى

المستشفيات

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