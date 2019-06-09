سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 11:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة وزراء مولدوفا: تم انتخاب البرلمان والحكومة شرعيا ولن نمتثل لقرارات المحكمة الدستورية

الأحد، 09 يونيو 2019 11:00 م
رئيسة وزراء مولدوفا: تم انتخاب البرلمان والحكومة شرعيا ولن نمتثل لقرارات المحكمة الدستورية القائم بأعمال الرئيس المولدوفي بافيل فيليب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت رئيسة وزراء مولدوفا مايا ساندو، أن الحكومة والبرلمان في البلاد لن يمتثلا لقرار المحكمة الدستورية ببطلان انتخابهما، مؤكدة أن الانتخاب تم بشكل شرعي.

 

وقالت ساندو، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "البرلمان والحكومة انتخبا بشكل شرعي ولا يمكن حلهما من أي طرف، كما أن المحكمة الدستورية ليست لديها السلطة لذلك، لذا، فلن نمتثل للقرارات التي تخالف القانون ورغبة المواطنين".

 

جدير بالذكر أن القائم بأعمال الرئيس المولدوفي، بافيل فيليب أعلن اليوم الأحد أنه وقع مرسوما يقضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم 7 سبتمبر القادم.

 

وقال فيليب، خلال مؤتمر صحفي، "حددت المحكمة الدستورية شروط حل البرلمان. وأنا أمامكم أوقع على مرسوم بشأن إجراء انتخابات مبكرة في 7 سبتمبر".

 

وأضاف القائم بأعمال الرئيس المولدوفي: "نحث الأطراف الأخرى على عدم التمسك بمناصبهم، ولكن الذهاب إلى محكمة الشعب، ونوجه النداء نفسه إلى رئيس مولدوفا".

 

وقررت المحكمة الدستورية في مولدوفا، في وقت سابق اليوم، تعين رئيس الوزراء، بافيل فيليب، قائما بأعمال رئيس مولدوفا، لحل البرلمان والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة.

 


مولدوفا

بافيل فيليب

برلمان مولدوفا

حكومة مولدوفا

انتخابات مولدوفا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة