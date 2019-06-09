سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 06:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

"رؤية الملهم" .. كتاب وثائقي عن الأمير محمد بن سلمان

الأحد، 09 يونيو 2019 06:02 م
"رؤية الملهم" .. كتاب وثائقي عن الأمير محمد بن سلمان غلاف الكتاب
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يطرح  بالمملكة العربية السعودية ومصر قريباً، كتاب"«نصنع مستقبلنا .. رؤية الملهم» للمؤلف والكاتب الصحفى محمد عمر الجهنى، وهو أول عمل توثيقي من نوعه عن الأمير محمد سلمان ولى عهد المملكة، ضم شهادات لكبار القادة والسياسيين والدبلوماسيين والمفكرين وعلماء الدين من مختلف دول العالم.

وقال خالد البحيري رئيس تحرير العمل والمتحدث الإعلامى باسم فريق العمل سوف يجد القراء فى هذا الكتاب، غيض من فيض، مما يكنه المجتمع السعودي والعربي والدولي من تقدير قلما أن تجد له نظيرا للأمير محمد بن سلمان ولي العهد وخلال أعوام معدودة وضع المملكة بكل ما فيها من مقومات الرقي والقوة والقدرة على أعتاب مرحلة مختلفة ورؤية فريدة من نوعها توازن بذكاء شديد بين ماض مشرّف وعريق وسمعة دولية مرموقة، ومتطلبات مرحلة قوامها التكنولوجيا والإبداع والتفكير خارج الأطر التقليدية، من أجل مجتمع يتسم بالحيوية والديناميكية، واقتصاد قوي ومتنوع يدفع باتجاه التنمية المستدامة المنشودة، وفي القلب من هذا وذاك مجتمع ينعم بالرفاه الاجتماعي ويحصل أبناؤه رجالا ونساء على فرص تعليمية وتشغيلية مميزة.

 

المؤلف محمد عمر الجهنى
المؤلف محمد عمر الجهنى

وأضاف البحيري أن هذا العمل هو أحد مفردات رد الجميل من قبل المؤلف وفريق العمل المعاون لمؤسس نهضة المملكة الحديثة، وعرفان وامتنان لرجل يواصل الليل بالنهار ويقطع المسافات دون حرق للمراحل من أجل وطنه وشعبه.

وتابع: هذا العمل يتعلق بشخصية استثنائية هي شخصية الأمير محمد بن سلمان، لذلك كان لزاما علينا أن يكون فريق العمل غير تقليدي أيضا، فضم نخبة من كبار الكُتّاب والصحفيين والدبلوماسيين والسياسيين والمشتغلين بالترجمة، بحيث وزعت المهام لتصادف بدقة المهمة الملقاة على عاتق كل واحد فيهم، واضطلع فريق الترجمة الذي يغطى عدة لغات عالمية بمهمة جمع الشهادات الدولية من مختلف المصادر سواء كانت مراكز للأبحاث والدراسات أو مقابلات صحفية ولقاءات تلفزيونية مع كبريات الصحف والمحطات التليفزيونية العالمية، وإمعانا في المصداقية فقد تم التواصل مع بعض من أصحاب هذه الشهادات لمزيد من الاستيضاح والتوثيق.

وقال البحيري بالتوازي مع سبق كان فريق آخر من الصحفيين يجري مقابلات حيّة مع عدد من الرموز المحلية والدولية ذات الثقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لضم شهاداتهم لهذا العمل، ليصب كل هذا الجهد في بوتقة واحدة يتم عبرها التنقيح والتصحيح والتدقيق والصياغة تمهيدا لانطلاق مرحلة الإخراج الفنى بالشكل اللائق والتى اضطلع بها فريق من أكفأ المخرجين الصحفيين ومصممى الجرافيك فى مصر والعالم العربى.

من جانبه قال د. عمرو محمد الديب باحث ومحاضر أول فى معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمى في جامعة لوباتشيفسكي الروسية ومسئول تدقيق وتوثيق المعلومات بفريق عمل الكتاب: تم تقسيم الكتاب إلى عدة فصول تغطى مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا، وتم اختيار شخصية مرموقة لكتابة مقدمة كل فصل بما يوضح الهدف المتوخى منه، وقد راعينا في ذلك التخصص الدقيق والصلة الوثيقة والمعرفة الكاشفة والمتابعة اللصيقة لتطورات الحياة بالمملكة، ومجهودات ونشاط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد .

 

 


السعودية

ولى العهد السعودى

محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحيفة سعودية تحتفى بالعيد الثالث لتولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:52 ص

محمد بن سلمان يلتقى ولى عهد دبى لتطوير التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات

الإثنين، 27 مايو 2019 03:14 ص

مدير مكتب الأمير محمد بن سلمان: بناء العقل فلسفة ولى عهد المملكة

الخميس، 23 مايو 2019 11:25 ص

مقالات الصحف: عمرو الخياط: صمود القاهرة فى بيئة مضطربة.. فاروق جويدة: ومازال العالم ينتظر.. وجدى زين الدين: المستقبل نحو الأفضل.. عماد أديب: كيف تفهم محمد بن سلمان؟.. وحيد عبد المجيد: مرض استغفال الآخرين

السبت، 18 مايو 2019 03:15 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة