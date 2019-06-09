"رؤية الملهم" .. كتاب وثائقي عن الأمير محمد بن سلمان

كتب- هاشم الفخرانى

يطرح بالمملكة العربية السعودية ومصر قريباً، كتاب"«نصنع مستقبلنا .. رؤية الملهم» للمؤلف والكاتب الصحفى محمد عمر الجهنى، وهو أول عمل توثيقي من نوعه عن الأمير محمد سلمان ولى عهد المملكة، ضم شهادات لكبار القادة والسياسيين والدبلوماسيين والمفكرين وعلماء الدين من مختلف دول العالم.

وقال خالد البحيري رئيس تحرير العمل والمتحدث الإعلامى باسم فريق العمل سوف يجد القراء فى هذا الكتاب، غيض من فيض، مما يكنه المجتمع السعودي والعربي والدولي من تقدير قلما أن تجد له نظيرا للأمير محمد بن سلمان ولي العهد وخلال أعوام معدودة وضع المملكة بكل ما فيها من مقومات الرقي والقوة والقدرة على أعتاب مرحلة مختلفة ورؤية فريدة من نوعها توازن بذكاء شديد بين ماض مشرّف وعريق وسمعة دولية مرموقة، ومتطلبات مرحلة قوامها التكنولوجيا والإبداع والتفكير خارج الأطر التقليدية، من أجل مجتمع يتسم بالحيوية والديناميكية، واقتصاد قوي ومتنوع يدفع باتجاه التنمية المستدامة المنشودة، وفي القلب من هذا وذاك مجتمع ينعم بالرفاه الاجتماعي ويحصل أبناؤه رجالا ونساء على فرص تعليمية وتشغيلية مميزة.



المؤلف محمد عمر الجهنى

وأضاف البحيري أن هذا العمل هو أحد مفردات رد الجميل من قبل المؤلف وفريق العمل المعاون لمؤسس نهضة المملكة الحديثة، وعرفان وامتنان لرجل يواصل الليل بالنهار ويقطع المسافات دون حرق للمراحل من أجل وطنه وشعبه.

وتابع: هذا العمل يتعلق بشخصية استثنائية هي شخصية الأمير محمد بن سلمان، لذلك كان لزاما علينا أن يكون فريق العمل غير تقليدي أيضا، فضم نخبة من كبار الكُتّاب والصحفيين والدبلوماسيين والسياسيين والمشتغلين بالترجمة، بحيث وزعت المهام لتصادف بدقة المهمة الملقاة على عاتق كل واحد فيهم، واضطلع فريق الترجمة الذي يغطى عدة لغات عالمية بمهمة جمع الشهادات الدولية من مختلف المصادر سواء كانت مراكز للأبحاث والدراسات أو مقابلات صحفية ولقاءات تلفزيونية مع كبريات الصحف والمحطات التليفزيونية العالمية، وإمعانا في المصداقية فقد تم التواصل مع بعض من أصحاب هذه الشهادات لمزيد من الاستيضاح والتوثيق.

وقال البحيري بالتوازي مع سبق كان فريق آخر من الصحفيين يجري مقابلات حيّة مع عدد من الرموز المحلية والدولية ذات الثقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لضم شهاداتهم لهذا العمل، ليصب كل هذا الجهد في بوتقة واحدة يتم عبرها التنقيح والتصحيح والتدقيق والصياغة تمهيدا لانطلاق مرحلة الإخراج الفنى بالشكل اللائق والتى اضطلع بها فريق من أكفأ المخرجين الصحفيين ومصممى الجرافيك فى مصر والعالم العربى.

من جانبه قال د. عمرو محمد الديب باحث ومحاضر أول فى معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمى في جامعة لوباتشيفسكي الروسية ومسئول تدقيق وتوثيق المعلومات بفريق عمل الكتاب: تم تقسيم الكتاب إلى عدة فصول تغطى مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا، وتم اختيار شخصية مرموقة لكتابة مقدمة كل فصل بما يوضح الهدف المتوخى منه، وقد راعينا في ذلك التخصص الدقيق والصلة الوثيقة والمعرفة الكاشفة والمتابعة اللصيقة لتطورات الحياة بالمملكة، ومجهودات ونشاط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد .