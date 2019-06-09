سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 08:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دلع جسمك بالبرغل.. هيقوي مناعتك وعظامك

الأحد، 09 يونيو 2019 07:30 م
دلع جسمك بالبرغل.. هيقوي مناعتك وعظامك
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

البرغل يعد من النباتات المهمة لصحتك، فيتم أخذه من القمح وهذا هو السبب في فوائد الكثيرة لصحة الإنسان، نتيجة لما يحتويه من عناصر غذائية عالية، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على الفوائد التي يحصل عليها الجسم بعد تناوله للبرغل، وذلك وفقًا لموقع "healthline".

فوائد البرغل
فوائد البرغل

 

فوائد البرغل

-يحتوي البرغل على الألياف وهذا يجعله مفيدًا جدًا للأشخاص الذين لديهم قابلية للإصابة بمرض السكر، فهو من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في التقليل من الإصابة بمرض السكر.

-يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا يجعله من الأطعمة المهمة التي تعمل علي تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان خاصة سرطان القولون.

-يعد من الأطعمة الجيدة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بأي أمراض تخصه، ولذا عليك إعداد طبق من السلطة الخضراء ووضع البرغل عليها.

اهمية البرغل
اهمية البرغل

 

 -يعمل علي تحسين وظائف القلب، ويقلل فرص الإصابة بأي مشاكل صحية به.

-يقي من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية كالجلطات، فهو يحسن من صحة الشرايين بالجسم والأوردة.

-يعمل علي تقليل فرص الإصابة بأي مشاكل في الجهاز الهضمي، ويقي من الإصابة بالإمساك أو الانتفاخ.

-يعمل علي تقوية العظام، وتقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام بشكل كبير، وذلك نتيجة لما يحتويه من عنصر الكالسيوم.


البرغل

فوائد البرغل

اهمية البرغل للجسم

فوائد البرغل وحماية الجسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة