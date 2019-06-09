حبس عاملين لمحاولتهما سرقة سيارة من سائقها بالإكراه فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاملين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بمحاولة سرقة سيارة سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي السلاح الناري والرسالة الي الأدلة الجنائية للفحص.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى بدائرة القسم تلاحظ لهم اصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق، واستغاثة قائدها 32 سنة، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، "مصاب بجروح متفرقة بالوجه والرأس، وبسؤاله قرر قيام مجهولين استقلا معه السيارة، لتوصيلهما لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة أول العامرية عقب طلبه من خلال التطبيق الإلكترونى لإحدى شركات نقل الركاب، وبمكان الواقعة هدداه بسلاح نارى كان بحوزة أحدهما، وتعديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته بقصد الاستيلاء على السيارة قيادته، وقام أحدهما بقيادتها ولدى مقاومته لهما لمنعهما من سرقتها اصطدمت السيارة بالحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق وحدثت تلفيات بها وفرا هاربين.

على الفور قامت القوة الأمنية بتتبع خط سير هروب الجناه، وتم ضبطهما وتبين أنهما عاملين، سبق اتهام أحدهما فى قضية "استيلاء على سيارة" - مقيمان بدائرة قسمى شرطة أول وثان العامرية، وبحوزة أحدهما طبنجة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة سيارة المجنى عليه عقب تهديده بالسلاح النارى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.