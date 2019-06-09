سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 06:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس عاطل بتهمة قتل سائق فى المطرية إثر خلافات مالية بينهما

الأحد، 09 يونيو 2019 06:29 م
حبس عاطل بتهمة قتل سائق فى المطرية إثر خلافات مالية بينهما جثه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

امرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل سائق فى مشاجرة عائلية بالمطرية.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها سائق مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى متأثرًا بإصابته، على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة أحد أقرباء القتيل وأضافت التحريات بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض (مطواة) محدثًا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


حبس عاطل

قتل سائق

خلافات مالية

قسم المطرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة