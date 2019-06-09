حبس عاطل بتهمة قتل سائق فى المطرية إثر خلافات مالية بينهما

كتب عبد الله محمود

امرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل سائق فى مشاجرة عائلية بالمطرية.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها سائق مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى متأثرًا بإصابته، على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة أحد أقرباء القتيل وأضافت التحريات بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض (مطواة) محدثًا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.