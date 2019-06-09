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حبس شقيقين قتلا ابن عمهما بكفر الشيخ

الأحد، 09 يونيو 2019 03:42 م
حبس شقيقين قتلا ابن عمهما بكفر الشيخ حبس - أرشيفية
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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أنهى شقيقان حياة نجل عمهما بأرض زراعية بناحية السارحنة التابعة لقرية القن بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، بعدما قاما بالإعتداء عليه بـ"شومة" لفظ علي أثرها أنفاسه الأخيرة قبل وصوله مستشفى سيدي سالم المركزي، لخلافات على نقل مصرف زراعي.
 
تلقى اللواء فريد مصطفي، مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة سيدي سالم، بمصرع "فتحي.خ.أ" 70 سنة، بالمعاش، ومقيم ناحية السارحنة التابعة لقرية القن – دائرة مركز سيدي سالم، بعد قيام شخصين بالإعتداء عليه بالشوم داخل أرض زراعية.
 
وكشفت تحريات الرائد حمدي أبو رية، رئيس مباحث مركز سيدي سالم، والملازم أول محمد أبوخشبة، معاون مباحث المركز، التي تمت تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الجريمة "عبد الهادي.م.أ" 50 سنة، فلاح، وشقيقه "عزت" 49 سنة، فلاح، ومقيمان بذات الناحية، وذلك على خلفية نزاع علي نقل مصرف زراعي بالأرض الزراعية الخاصة بهم،و تبين نشوب مشاجرة بينهم تطورت إلي قيام الشقيقان بالإعتداء علي المجني عليه داخل الأرض الزراعية بالشوم، حتي لفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقله لمستشفي سيدي سالم المركزي إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلي المستشفى .
 
تمكن رجال مباحث سيدي سالم من القاء القبض على المتهمين، وتم نقل جثة المتوفي الى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتحرر المحضر 1242 إداري مركز سيدي سالم لسنة 2019، وبعرضهما على المستشار محمد عبد الغني، مدير النيابة العامة بسيدي سالم، قرر حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
 
 
 

كفر الشيخ

جريمة قتل

مشاجرة

مديرية الامن

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