جونسون يهدد بتعليق دفع 39 مليار جنيه استرلينى إلى الاتحاد الأوروبى

رويترز

قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى فى زعامة حزب المحافظين البريطانى ورئاسة الوزراء لاحقا، إنه سيعلق دفع 39 مليار جنيه استرلينى (50 مليار دولار) سبق أن وافقت لندن على تسديدها للاتحاد الأوروبى فيما له صلة بالانفصال عن التكتل إلى أن يقدم شروطا أفضل للخروج.

وأكد الاتحاد الأوروبى مرارا أنه لن يعاود بحث اتفاق الخروج الذى توصل إليه مع ماى فى مايو أيار من العام الماضي، والذى رفضه المشرعون البريطانيون ثلاث مرات مما دفع رئيسة الوزراء إلى إعلان استقالتها هذا الشهر،وتنحت ماى عن زعامة حزب المحافظين الحاكم يوم الجمعة.

وجونسون، الذى شغل منصب وزير الخارجية فى حكومة ماي، يحظى بشعبية بين أعضاء حزب المحافظين الذين سيختارون أحد مرشحين سيحصلان على أعلى الأصوات فى سلسلة اقتراعات يجريها مشرعو الحزب فى الأسابيع المقبلة.

وقال جونسون لصحيفة صنداى تايمز "دائما ما اعتقدت بأن من الغريب للغاية أنه ينبغى لنا الموافقة على تحرير هذا الشيك الضخم قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. لكى تتوصل إلى اتفاق جيد فإن المال أداة حل عظيمة".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد فى 31 أكتوبر إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج، ولم تطلب الحكومة تأجيلا آخر مما يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب دون اتفاق.

ويمثل المبلغ التزامات بريطانية للاتحاد وستدفعه لندن على مدى عدة سنوات وفقا لاتفاق الخروج الذى تفاوضت عليه ماي.