تنفيذ 8011 حكما قضائيا بحملة أمنية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 258 محكوم عليهم، و18 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 258 محكومًا عليهم بإجمالى 8011 أحكام منفذة " 870 حكمًا جزئيًا و 143 حكمًا مستأنف" ، وتحصيل 4907 جنيه غرامات، وتحرير 163 مخالفة .

كما تم ضبط 165قضية مرافق، 19أشغال طريق، 23 بائع متجول ،3 إزالة فوريه ،40 تنده ، 19 وصلا ت كهربائية ، إزالة 15 طن قمامة.