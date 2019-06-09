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تنفيذ 8011 حكما قضائيا بحملة أمنية بالقليوبية

الأحد، 09 يونيو 2019 04:14 م
تنفيذ 8011 حكما قضائيا بحملة أمنية بالقليوبية حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 258 محكوم عليهم، و18 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 258 محكومًا عليهم بإجمالى 8011 أحكام منفذة " 870 حكمًا جزئيًا و 143 حكمًا مستأنف" ، وتحصيل 4907 جنيه غرامات، وتحرير 163 مخالفة .

كما تم ضبط  165قضية مرافق، 19أشغال  طريق،  23 بائع متجول ،3 إزالة  فوريه ،40 تنده ، 19 وصلا ت كهربائية ، إزالة 15 طن قمامة

 

 

 

 

 

 

 


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